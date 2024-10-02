60 ay kredi borcu yapılandırma nasıl olacak, kimler faydalanacak, başvuru şartları neler?

BDDK, 26 Eylül'den önce kullanılan kredileri yapılandırmaya izin verdi. Yapılandırmaya başvurmak için anapara veya faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerekir.



26 Eylül'den önce geciken krediler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Borçluların yapılandırma için 1 yıl içinde başvurmaları gerekir.



KREDİ KARTI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI NASIL OLACAK?



Bu, kredi kartı borçları için de geçerlidir. Yine 26 Eylül önemli bir tarih olarak kabul edildi. Bu tarihten önce en az bir ödeme yapılmamış kredi kartları yapılandırılabilecek.



Bununla birlikte, birden fazla kredi kartı kullanıldığında sadece tek bir kredi kartının borcu yapılandırılabilir. Bu kapsamda tüm kredi kartlarının toplam borcu değerlendirilmeyecek.

Kredi ve kredi kartı borçları 60 ay içinde ödenebilir.

Her ayın asgari ödeme tutarına, kredi kartında düşen taksit miktarı eklenecek.

YAPILANDIRMA SONRASI KREDİ KARTI KULLANIMI MÜMKÜN MÜ?

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanılması mümkündür.

Örneğin, 100 bin liranın borcu yapılandırıldı. Kart sahipleri, bu durumda kalan 50 bin liralık alanı kullanabilecek.

Kredi kartı limiti, yapılandırılan borcun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından artırılamayacak.

FAİZ ORANI KAÇ OLACAK?

Faiz oranı yapılandırma için %3,11 olacaktır.