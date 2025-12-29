Ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e karların arasında evlenme teklifi!

Somer Sivrioğlu, bir süredir beraber olduğu Talya Didem Belen'e karlarında arsında evlenme teklifi etti...
Somer Sivrioğlu, bir süredir beraber olduğu Talya Didem Belen'e evlenme teklifi ettiğini sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Çiftin bu paylaşımı altına çok sayıda tebrik mesajları yağarken, evlilik kararını erken bulanlar da oldu.
MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı Talya Didem Belen'e evlenme teklifi etti.
SOMER SİVRİOĞLU YENİDEN EVLENİYOR!
Özel hayatıyla sık sık gündem olan Sivrioğlu, evlilik teklifi ettiği haberini sosyal medya hesabında paylaşarak 'Bazen de evet' notuyla paylaştı.
TEBRİK EDEN DE OLDU ANİ BULAN DA
Kar küreme aracıyla evlilik teklifi yaptığı görülen Sivrioğlu, paylaştığı videoda "Düğün aracımız olarak bunu ayarladım. Olur mu?" ifadelerini kullandı.
İlişkilerini açıkladıkları günden bu yana aralarındaki yaş farkıyla gündem olan ikilinin evlilik haberini duyurdukları paylaşımının altına çok sayıda tebrik mesajı gelirken, kısa sürede evlilik kararı almalarına şaşıranlar da oldu.