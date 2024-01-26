3 gündür kimse fark etmemişti! Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye işçisi kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde çıktığı çınar ağacında mahsur kalarak 3 gündür kimseye sesini duyuramayan kediyi, en sonunda temizlik işçisi fark etti.

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3 gündür kimse fark etmemişti! Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye işçisi kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir çınar ağacında 3 gündür mahsur kalan kedi, park bahçe ekiplerinin fark etmesi üzerine kurtarıldı.

3 GÜNDÜR KİMSEYE SESİNİ DUYURAMADI

Kozan’da Atatürk Parkı'nda köpekten kaçarak ağaca tırmandığı tahmin edilen kara kedi ağaçta mahsur kaldı. 3 gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi park ve bahçeler ekipleri fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kovalı iş makinesi ile ağaca tırmanan Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipte çalışan bir kişi kedinin yanına yaklaştı. Kedinin kaçıp düşmemesi için önce kediyi seven itfaiye eri, daha sonra kediyi kucağına alarak kurtardı.

3 gündür kimse fark etmemişti! Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye işçisi kurtardı

Ağaçtan indirilip parka bırakılan kedi hızla olay yerinden uzaklaştı. Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş “Yaklaşık 3 gündür çınar ağacında kalmış. Park bahçe ekipleri fark etmiş. Kurtardık hızlı bir şekilde kaçtı ev kedisi olduğunu düşünüyoruz tasması vardı” dedi.

3 gündür kimse fark etmemişti! Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye işçisi kurtardı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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