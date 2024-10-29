Emekli kök maaşı 11 bin TL olanlar dikkat! 4A, 4B, 4C’li olan herkese düzenleme geliyor

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandığında zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli maaşı düzenlemesi, özellikle 11 bin TL civarında kök maaş alan emeklilerin sıfır zam almaması için uygulanacak.



3 Ocak Cuma günü emekliye zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu anda 3 aylık enflasyon oranı %8,92'dir. 6 aylık enflasyon geri sayıma devam ederken, yıl sonu enflasyon tahminleri emekli zammı için ipuçlarını verdi.

Asgari ücrette kritik eşik! Asgari ücret zammı için 2 formül

Cumhuriyet 101 yaşında! Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

Özgür Özel açıklama yaptı! "İmamoğlu mu Yavaş mı" aday olacak?

Yıl sonu için yüzde 42 ile yüzde 45 arasında değişen enflasyon tahminleri var. Bu tahminlere göre, emekli maaşlarına uygulanacak 6 aylık enflasyon zammı %13.5 ile %16.



Memur emeklileri için maaş artışı yüzde 10 ile yüzde 12 arasında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13,5 ila yüzde 16 arasında olacak.



Toplu sözleşme farkı nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Ocak ayında memur emeklilerine göre daha yüksek olmuştur. Ocak 2024 emekli zammı açıklandığında, 4A, 4B ve 4C emekli maaşları yüzde 49,25 olarak eşitlenmiş ve Emekli Sandığı emeklileri ile aradaki fark yüzde 11,68 olarak kaydedildi.