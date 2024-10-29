Uzman isim ilk kez açıkladı! Doğalgaza zam geliyor mu?

Doğalgaza zam yapmayı planlayan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu konuda bir açıklama yaptı.

Dolar kurundaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle TL'nin negatif getirisi artırken, yeni zamlara izin verildi. Son olarak Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, doğalgaz fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.

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Babuşcu, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarife uygulama çalışmaları hızla devam ediyor. Enerji yönetimi, şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerinden, bölgelerindeki abonelerin tüketimini belirli kademelere bölünerek dağıtmalarını istedi. Örneğin, aylık olarak 100 ile 200 metreküp, aylık olarak 200-400 metreküp ve diğer tüketim kademeleri gibi.

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Yeni yılda, yüksek gelirli doğalgaz aboneleri için sübvansiyon sona erecek. Bu grubun üyeleri, kullandıkları gazın bedelini ödeyecektir. Sübvansiyonsuz doğal gaz tüketim sınırı henüz belirlenmedi. Bu konuda henüz bir karar alınmadığı söyleniyor. Üst gelir grubundaki yüksek tüketimli ve ortalama tüketimi aşan kişiler için belirli sınırlar belirlenecek ve duyurulacak."