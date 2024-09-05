2025 emekli zammı belli oluyor! SGK uzmanından ilk tahmin

Ağustos ayında Türkiye'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından, uzmanlar emekli maaşlarına gelecek zam oranlarını tek tek açıkladı.

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2025 emekli zammı belli oluyor! SGK uzmanından ilk tahmin

2024 yılının ocak ayında yapılan zamla birlikte, milyonlarca emeklinin maaşı en düşük 10 bin lira oldu. Ancak ülke çapındaki yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşları Temmuz ayına kadar eridi. Temmuz ayında, altı aylık enflasyon rakamlarına göre ara zam yapılan en düşük emekli maaşı 12 bin liraydı.

Türkiye'deki yüksek enflasyon, emekli maaşlarını her geçen gün azaltıyor. 2024 yılı için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı belirlemek için gerekli hesaplamalar başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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UZMAN İSİM EMEKLİ MAAŞ ORANI AÇIKLADI

Elmen, "Son altı aylık enflasyon verilerine göre, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı belirginleşmeye başladı." Temmuz ayı enflasyonu %3,23 ve ağustos ayı enflasyonu %2,47 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Bu veriler göz önüne alındığında, emekli maaşlarına şu anda en az %5,78'lik bir artış sağlanacaktır. Ancak eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından bu oran artabilir. Yıl sonundaki enflasyon oranını ve dolayısıyla emekli maaşlarına yapılacak zammı belirlemek için bu veriler her ayın üçünde açıklanacak.Elmen, "Enflasyon tahminlerimiz şu anda TÜİK'in öngördüğü %50,52 civarında." Bu nedenle, maaş artışının en az %15 ila %20 olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, kesin bir rakam vermek için dört aylık verilerin açıklanmasını beklemek gerekecek.

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