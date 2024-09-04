LPG gelen zam en çok onu vurdu! Tüp fiyatları tavan yaptı

Son birkaç yıldır, ülkemiz enflasyon canavarına karşı mücadele ediyor. Dar gelirli aileler, enflasyondan en çok etkileniyor. Kira, fatura, mutfak masrafı gibi giderleri karşılamak için asgari ücret veya emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlar bunu yapamıyor. Göze görünmeyen giderler de artık ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Günümüzde, aylık mutfak harcaması binlerce lira ediyor.

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Doğalgazı olmayan şehirlerde yaşayan insanlar, doğalgazı kullanarak ısınan ve mutfakta yemek pişirebilen kişiler için gider kalemi olmayan tüplere çok para harcarlar. Ayda bir mutfakta tüp değiştiren kişi, banyoda tüplü termosifon kullandığında tüp masraflarını ikiye katlıyor. Ülkemizde tüp fiyatları şehirden şehre değişse de 1.000 TL sınırına dayanmış durumda.

Eylül Ayı Tüp Fiyatları

Eylül ayında 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı yedi kez zamlandı. LPG fiyatındaki 1 lira 30 kuruşluk artış, mutfak tüpünün fiyatına da yansıdı. En çok tüketilen markalar Bizimgaz, Milangaz, İpragaz ve Aygaz da tüp fiyatlarına yapılan zammı ürünlerine yansıttı. Tüp fiyatları şehirden şehire değişmektedir. Ankara'da satın alındığında 820 TL olan on iki mutfak tüpü İstanbul'da 850 TL'ye satılıyor. Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde tüp fiyatları 815 TL.

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Piknik Tüpü fiyatları

2 kg piknik tüpünün fiyatı da düşüyor. Marka ve şehre göre piknik tüpünün fiyatı da değişir. Bursa, İzmir ve Konya gibi şehirlerde piknik tüpleri aynı fiyata satılıyor. Piknik tüpü İstanbul'da 170 TL.