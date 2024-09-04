İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Düşüşe hazır olun!

Eylül ayında 2500 dolar ile başlayan ons altına dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, altın sahiplerinin ay boyunca değişken bir grafikle karşılaşacaklarını söyledi. Altın fiyatlarında bu hafta düşüşlerin görüleceğini belirten Memiş, gram altın fiyatlarında yaşanacak düşüşlere ilişkin net bir tarih verdi.



Altın fiyatlarında yaşanacak düşüşlerin büyük bir alım fırsatı sunacağına dikkat çeken uzman isim, dünyanın dört bir yanından çeşitli ekonomik verilerin geleceği hakkında konuştu.



Altın fiyatları düşecek



Memiş, gram altında yaşanacak düşüşlerin de bizim tarafımızdan etkileneceğini söylüyor.

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Eylül ayında altın, 2500 dolar seviyesinde başladı. Onların altında üç aşamalı alım planımız vardı. 2490, 2480 ve ardından 2470 dolardan satın alma yapacağımızı belirtmiştim. Aynı tahmin hala doğrudur.

Altında 2470 dolarlık beklenti devam ediyor ve bu hafta düşüşler olabilir. Altında, bu haftaya özel olarak 2470-2508 dolar aralığında takip edeceğim bir fiyat aralığı var. Bu haftanın görünümü kötü ve ons altın için düşüş tahminlerim devam ediyor.