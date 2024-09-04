Kredi kartı kullananlara kötü haber! Taksitle alışveriş devri bitiyor

Kredi kartı taksitleri ile ilgili yeni bir gelişme, ünlü ekonomist Barış Soydan tarafından duyuruldu. Kredi kartı taksitlerinin azaltıldığını vurguladıktan sonra tamamen sona ereceğini belirtti.

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Kredi kartı kullananlara kötü haber! Taksitle alışveriş devri bitiyor

Ünlü ekonomist Barış Soydan, kredi kartı kullanan vatandaşlar için önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'deki yüksek enflasyonla mücadele etmek için vatandaşların kredi kartlarını kullandığını belirtti. Kredi kartlarının aşırı yüklenmesinin bir sonucu olarak, kredi kartı taksitlerinde yeni gelişmeler meydana geldi.

Taksitle alışveriş devri bitiyor

Özel banka, kredi kartı taksitlerini son günlerde önemli ölçüde kısıtladı. Şirket kartları için taksit sayısı tamamen kaldırıldı, ancak bireysel kartlar için sadece iki taksit yapıldı. Ek olarak, markalı işletmelerin taksit uygulamaları tamamen yasaklandı.

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