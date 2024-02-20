2024 Zafer Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerine yönelik hazırlıklar sürerken, Zafer Partisi ilçe başkanlığı, belediye meclis aday listesini Pendik İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti. Peki Zafer partisinin belediye meclis üye listesinde kimler aday gösterildi? Tüm detaylar haberimizde.

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2024 Zafer Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ederken, Zafer partisi Pendik ilçesindeki belediye meclisi aday listesini Seçim Kurulu'na teslim etti.

Parti yetkililerine göre, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listesi, partinin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlendi. Listede yer alan adayların, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilecek niteliklere sahip olduğu vurgulandı.

İşte 2024 Zafer Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi

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