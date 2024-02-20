2024 AK Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Beykoz ilçesindeki belediye meclisi aday listesini Seçim Kurulu'na teslim etti.

Parti yetkililerine göre, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listesi, partinin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlendi. Listede yer alan adayların, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilecek niteliklere sahip olduğu vurgulandı.

İşte 2024 AK Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi Listesi