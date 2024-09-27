2 uçak havada çarpışıyordu! Felakete ramak kalırken 2 yolcu yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, "United Airlines" şirketine ait bir yolcu uçağının, başka bir uçakla çarpışmaktan kaçınmak için yaptığı bir manevra nedeniyle iki yolcu yaralandı.

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Şirket, e-posta yoluyla The Washington Post'a bildirdiği gibi, yolcular 19 Eylül'de yaralandı. United Airlines, San Francisco Uluslararası Havaalanı'na doğru alçalırken daha düşük irtifadaki bir uçağa çarpmamak için yavaşladı.

Uçakta yapılan manevra sırasında iki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer uçakların veya yolcuların yaralanmaları hakkında bilgi verilmedi.

Uçak güvenli bir şekilde San Francisco'ya iniş yaptı, ancak olay hakkında soruşturma devam ediyor. Federal Havacılık İdaresi, Amerikan hava sahasında günlük ortalama 45 bin uçuş ve yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşıdığını bildiriyor.