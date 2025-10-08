19 ünlü isime şok operasyon: İşte dikkat çeken o isimler...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, aralarında İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Hadise, Demet Evgar ve Simge Sağın'ın da aralarında bulunduğu tam 19 isime uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince magazin ünlülerine uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon listesinde 19 kişi var. Şüpheliler, ifade vermek ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İşte o isimler:

"Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali."

Dilan ve Engin Polat çiftine de aynı dosya kapsamında operasyon düzenlendi.

Simge Sağın'ın avukatı, yaptığı açıklamada, "Simge, bir haftadır Amerika'da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır." dedi.

Haberin Devamı

İrem Derici'nin avukatı ise, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji o bölgelere dikkat çekti: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl?

Pendik Yeni Emniyet Müdürü Dolunay Kaya oldu: Yeni Müdürden Kaymakama Ziyaret

"Yozgatlıyım" diyen İsrail askeri, Yozgatlıları ayağa kaldırdı: AK Partili vekilden suç duyurusu!