"Yozgatlıyım" diyen İsrail askeri, Yozgatlıları ayağa kaldırdı: AK Partili vekilden suç duyurusu!

Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden biri olan Zeynep Tekocak, akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu fark ettiği İsrail askerine Türkçe konuşmayı nereden öğrendiğini sorduğunda "Yozgatlıyım, babam Yozgatlı" yanıtını aldığını anlattı. AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgatlı olduğunu iddia eden İsrailli asker hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve İsrailli güvenlik güçleri tarafından durdurularak gemilerine el konulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Zeynep Tekocak katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifadeler kullandı.

"YOZGATLIYIM, BABAM YOZGATLI"

Tekocak bir İsrail askerinin akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu ve Türkçe konuşmayı nereden öğrendiğini sorduğunda "Yozgatlıyım, babam Yozgatlı" yanıtını aldığını anlattı. Tekocak, İsrailli askerin annesinin İsrailli, babasının ise Yozgatlı olduğunu ileri sürdüğünü ifade etti.

AK PARTİLİ ŞAHAN'DAN SUÇ DUYURUSU

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, "Yozgatlıyım" diyen İsrail polisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zeynep Tekocak'a yönelik eylemler nedeniyle TCK 8-12'nci maddeler kapsamında failler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti ve "Ayrıca bu utanç verici eylemlerle Yozgat'ın adını kirletmeye cüret eden, kendini 'Yozgatlıyım' diye tanıtan İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince Yozgat ve tüm Yozgatlı hemşehrilerim adına suç duyurusunda bulundum" ifadelerine yer verdi.

"BU TOPRAKLARDA NE İHANETE NE DE ZİLLETE YER YOKTUR"

Şahan, "Yozgat'ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur" sözlerini sarf etti.

