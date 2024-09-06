150 kişi hayatını kaybetmişti! Binayı yapan müteahhitin o sözleri çok konuşulacak

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılıp 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'nin müteahhitlerinden olan Ali Babaoğlu, hakkında yakalama kararı varken noterde oğluna vekalet verdikten 3 ay sonra İzmir yazlığında tatil yaparken havuz başında yakalandı.

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150 kişi hayatını kaybetmişti! Binayı yapan müteahhitin o sözleri çok konuşulacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 3 bloğunun yıkılması sonucunda 150 kişi öldü ve 16 kişi yaralandı. Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy (80) ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (54), 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

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Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuksuz sanıklar, binada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca yıkılan binaların statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Ali Babaoğlu, SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı. İzmir'deki cezaevinde tutuklu bulunuyor. Babaoğlu duruşmada savunma yaptı.

"Yıkılan Binalar Fay Hattı Üzerine Denk Gelmiştir"

Ali Babaoğlu, suçlamaları reddetti ve Palmiye Sitesi'ni 154 daire olarak Hacı Mehmet Ersoy ile birlikte yaptıklarını ve depremde 54 dairesinin yıkıldığını söyledi. İnşaat sırasında kesinlikle malzemeden çalmadığını ve siteyi dönemin yönetmeliklerine uygun şekilde inşa ettiğini söyleyen Babaoğlu, "Deprem yerin 7 kilometre altında olduğundan şiddeti 11 büyüklüğündedir." AFAD tarafından onaylanan bu on bir büyüklük, güvenilirdir. 1000 yıllık camiler ve kaleler yok edildi. Bloklar fay hattı üzerine yerleştirildi. Depremin enerjisi dalga boyunun altında kaldı. Enerji dalga boyu 2.40 metreyi geçiyor. Bu nedenle binalar ilk saniyede yıkıldı. Bugünkü yönetmelikle yapılsa bile kurtulma olasılığı yokmuş.

"Tüm Malvarlığımı Kaybettim, Suçsuz Yere Hapisteyim"

Ali Babaoğlu, kendisine ait olan Kahramanmaraş'ın en büyük mağazasının ve çok sayıda dükkanın depremde yıkıldığını ve birçok yakının travmadan dolayı İzmir'e gittiğini belirtti.

İnşaat mühendisiyim ve mesleğimi sürdürdüm. Bu depremin en büyük mağdurlarından birisiyim çünkü her şeyim gitti. Daha da önemlisi, suçsuz bir şekilde özgürlüğümü kaybettim ve şu anda hapisdeyim. Zemin bilimine aşina değilim, ancak zemin firmasından talep edilen rapor belediyeye sunulmuş ve belediyenin birimlerinden onaylanmıştır. Jeoloji Mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, bilirkişi raporuna göre zemin emniyet gerilimi 3.25 olması gerekirken 1.5 olarak bildirdi. Bu rakam, olması gerekenin 2.5 kat altındadır ve tüm statik projeyi etkileyen bina tasarımını göstermektedir. Öte yandan, Ömer Tarakçıoğlu'nun tali kusurlu olduğu gösterilmiştir ve bu nedenle tutuksuz yargılanacak. Zemin etütü yapmadığını ve bu rakamı gözlemleyerek verdiğini de itiraf etti."

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