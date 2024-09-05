THY uçağında kabus anları! Türbülansa giren uçakta 6 kişi yaralandı

Türk Hava Yolları tarafından İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala bir türbülansa girdi. Türbülans, dört yolcu ve iki kabin görevlisi yaralanmasına neden oldu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır" diye konuştu.

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THY uçağında kabus anları! Türbülansa giren uçakta 6 kişi yaralandı

Türk Hava Yolları uçağı türbülansa girdi, uçaktaki 6 kişi yaralandı. İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı'na inmeden önce bir türbülansa girdi.

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Türbülans, dört yolcu ve iki kabin görevlisi ile yaralandı.

THY açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Uçakta 214 kişi vardı

TK24 sefer sayılı İstanbul (IST)-Taipei (TPE) uçuşumuzu yapan TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei'ye yaklaşık iki saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülansa) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.Üstün, uçağın sorunsuz bir şekilde iniş yaptığını belirtti.

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