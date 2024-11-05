111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren BP Türkiye'den çekilme kararı aldı! İşte çekilme kararının perde arkası
111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren petrol satışı dev firma BP bütün haklarını Petrol Ofisine devrederek Türkiye'den çekilme kararı aldı.
Akaryakıt zinciri BP'nin 111 yıllık Türkiye macerası sona erdi. Ünlü firma, ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatarak tüm haklarını Türkiye'nin bir başka dev kuruluşu olan Petrol Ofisi'ne satışla devretme kararı aldı.
111 YILDIR TÜRKİYEDE FAALİYET GÖSTERİYORDU
2023 Kasım'da BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklayan Petrol Ofisi ile beklenen anlaşma sağlandı.
İSTASYONLARIN İSMİ DEĞİŞECEK
Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma işlemini tamamladığını açıkladı.
Anlaşmanın ardından BP'nin adını taşıyan bütün akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.
Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne devredildi.
ABBASOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu
“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz” dedi.
BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının satış süreci, yalnızca BP’nin kendi iş stratejileri çerçevesinde yapılan bir anlaşma olduğu, Türkiye’nin enerji sektöründe uzun vadeli büyüme ve dönüşüm planları çerçevesinde atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.