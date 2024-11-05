  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren BP Türkiye'den çekilme kararı aldı! İşte çekilme kararının perde arkası

111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren BP Türkiye'den çekilme kararı aldı! İşte çekilme kararının perde arkası

111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren petrol satışı dev firma BP bütün haklarını Petrol Ofisine devrederek Türkiye'den çekilme kararı aldı.

111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren BP Türkiye'den çekilme kararı aldı! İşte çekilme kararının perde arkası
Yayınlanma:

Akaryakıt zinciri BP'nin 111 yıllık Türkiye macerası sona erdi. Ünlü firma, ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatarak tüm haklarını Türkiye'nin bir başka dev kuruluşu olan Petrol Ofisi'ne satışla devretme kararı aldı.

111 YILDIR TÜRKİYEDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

2023 Kasım'da BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklayan Petrol Ofisi ile beklenen anlaşma sağlandı.

111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren BP Türkiye'den çekilme kararı aldı! İşte çekilme kararının perde arkası

İSTASYONLARIN İSMİ DEĞİŞECEK

Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma işlemini tamamladığını açıkladı.

Anlaşmanın ardından BP'nin adını taşıyan bütün akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.

Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne devredildi.

111 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren BP Türkiye'den çekilme kararı aldı! İşte çekilme kararının perde arkası

ABBASOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu
“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz” dedi.

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının satış süreci, yalnızca BP’nin kendi iş stratejileri çerçevesinde yapılan bir anlaşma olduğu, Türkiye’nin enerji sektöründe uzun vadeli büyüme ve dönüşüm planları çerçevesinde atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Yurt dışı planı yapanlar bir kez daha düşünsün! 2025 pasaport harç ücretleri belli oldu
Yurt dışı planı yapanlar bir kez daha düşünsün! 2025 pasaport harç ücretleri belli oldu
Benzine yeni zam mı geldi? 5 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzine yeni zam mı geldi? 5 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Son dakika! Enflasyon rakamları belli oldu! Enflasyon ne kadar oldu? İşte, Ekim ayı enflasyon oranları
Son dakika! Enflasyon rakamları belli oldu! Enflasyon ne kadar oldu? İşte, Ekim ayı enflasyon oranları
Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları
Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları
Asgari ücret ne kadar olacak? S&P asgari ücret beklentisini açıkladı
Asgari ücret ne kadar olacak? S&P asgari ücret beklentisini açıkladı
Emekli promosyonlarına Kasım düzenlemesi geldi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyonlarına Kasım düzenlemesi geldi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?