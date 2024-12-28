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1 Ocak 2025'te, O raylı sistemler, ücretsiz olacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak 2025'te, O raylı sistemler, ücretsiz olacak!

1 Ocak 2025'te, O raylı sistemler, ücretsiz olacak!
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak 2025'te, O raylı sistemler, ücretsiz olacak!

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

1 Ocak 2025'te, O raylı sistemler, ücretsiz olacak!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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Kaynak:AA

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