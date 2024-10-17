2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Vergilere dev zam geliyor

2025 yılına kadar, IMEI kayıt ücreti 31.692 TL'den 45.953 TL'ye yükselecek. Bu artış, özellikle yabancılardan telefon getirenlerin cebine büyük bir yük getirecek.



2023 yılında 20.000 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2024 yılında 31.692 TL oldu. Bununla birlikte, 2025'te bu ücretin 45.953 TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor."

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2025 yılı itibarıyla hem IMEI kayıt ücretleri hem de yurt dışına çıkış ücretleri önemli ölçüde artacaktır. Yurt dışı çıkış harcı, 2023 yılında 500 TL iken 2025 yılında 720 TL olacak. Sakaryalılar, özellikle yurtdışında tatil planlayanların bu harç artışını göz önünde bulundurması gerekecek.

MTV VE EHLİYET HARÇLARINA DA ZAM YOLDA

IMEI ve çıkış harçlarının yanı sıra MTV ve ehliyet harçlarının da artması bekleniyor. 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için 2024 yılında 5.851 TL olan MTV, 2025 yılında 8.484 TL olacak. Bu durum Sakarya'da araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

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B sınıfı ehliyet harcı da dahil olmak üzere diğer harçlarda önemli bir artış bekleniyor. Ehliyet almak isteyen Sakaryalılar, artış öncesi başvurularını yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriliyor.

Zamların sadece vergiyle sınırlı kalmaması ve diğer alanlarda da uygulanması beklenmektedir. Bu artışlar, Sakaryalıların bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.