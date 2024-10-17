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Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti!

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Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti!
18 Gün önce deniz kenarına çakıl taşı toplamaya gidiyorum diyerek yurttan çıkan ve bir daha haber alınamayan, 18 gün üzerinde dün cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in sır ölümü ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanırken, Roji'nin son Google ve okuduğu kitap ortaya çıktı.
Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 1 119

Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin’in trajik ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 2 219

Edinilen bilgilere göre, Rojin'in Google'da yaptığı son aramalar herkesi şoke etti.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 3 319

Bu aramaların içeriği, genç kadının yaşadığı zor döneme dair ipuçları barındırıyor.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 4 419

Ayrıca, kütüphaneden aldığı son kitap da dikkatlerden kaçmadı.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 5 519

Rojin’in okuduğu bu kitap, ruh halini ve yaşadığı zorlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 6 619

Bu yeni bilgiler, olayın ardındaki sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 7 719

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmadan Google'da yaptığı arama geçmişi ve ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitap ortaya çıktı.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 8 819

Buna göre Rojin'in aramalarında 'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı' gibi başlıklar aranırken, aldığı son kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor ' kitabı olduğu belirtildi.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 9 919

Rojin’in okuduğu bu kitap, ruh halini ve yaşadığı zorlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 10 1019

Bu yeni bilgiler, olayın ardındaki sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 11 1119

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 12 1219

Kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, salı günü, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 13 1319

YAPTIĞI GOOGLE ARAMALARI

Ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Rojin'in Google üzerinden yaptığı aramalara dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Buna göre Rojin;

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 14 1419

'Otopsi nasıl yapılır?',

'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?',

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' konu başlıklarında aramalar yaptı.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 15 1519

OKUDUĞU SON KİTAP

Rojin'in ölümünden evvel üniversitenin kütüphanesinden aldığı kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor' kitabı. Kitabın konusu ise şöyle;

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 16 1619

Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 17 1719

Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 18 1819

Romanın sonunda İki arada kalan Nevin sonunda dünyasından tamamen kaçıyor Nevin romanın sonunda kayıplara karışıyor.

Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti! 19 1919
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