Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti!

Buna göre Rojin'in aramalarında 'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı' gibi başlıklar aranırken, aldığı son kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor ' kitabı olduğu belirtildi.