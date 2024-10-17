Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti!
Yayınlanma:
17 Ekim 2024 11:27
Güncelleme:
17 Ekim 2024 12:09
18 Gün önce deniz kenarına çakıl taşı toplamaya gidiyorum diyerek yurttan çıkan ve bir daha haber alınamayan, 18 gün üzerinde dün cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in sır ölümü ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanırken, Roji'nin son Google ve okuduğu kitap ortaya çıktı.
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Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin’in trajik ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
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Edinilen bilgilere göre, Rojin'in Google'da yaptığı son aramalar herkesi şoke etti.
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Bu aramaların içeriği, genç kadının yaşadığı zor döneme dair ipuçları barındırıyor.
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Ayrıca, kütüphaneden aldığı son kitap da dikkatlerden kaçmadı.
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Rojin’in okuduğu bu kitap, ruh halini ve yaşadığı zorlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
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Bu yeni bilgiler, olayın ardındaki sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.
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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmadan Google'da yaptığı arama geçmişi ve ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitap ortaya çıktı.
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Buna göre Rojin'in aramalarında 'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı' gibi başlıklar aranırken, aldığı son kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor ' kitabı olduğu belirtildi.
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Rojin’in okuduğu bu kitap, ruh halini ve yaşadığı zorlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
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Bu yeni bilgiler, olayın ardındaki sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.
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Kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, salı günü, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.
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YAPTIĞI GOOGLE ARAMALARI
Ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Rojin'in Google üzerinden yaptığı aramalara dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Buna göre Rojin;
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'Otopsi nasıl yapılır?',
'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?',
'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' konu başlıklarında aramalar yaptı.
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OKUDUĞU SON KİTAP
Rojin'in ölümünden evvel üniversitenin kütüphanesinden aldığı kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor' kitabı. Kitabın konusu ise şöyle;
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Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır.
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Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır.
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Romanın sonunda İki arada kalan Nevin sonunda dünyasından tamamen kaçıyor Nevin romanın sonunda kayıplara karışıyor.
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