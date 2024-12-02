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Ziraat Bankası'ndan emekliye 1500 TL! Anında hesaba ödeme yapılacak

Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel kampanya! Aralık ayında yapılacak market alışverişlerinden 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatını kaçırmayın.

Ziraat Bankası'ndan emekliye 1500 TL! Anında hesaba ödeme yapılacak
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Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterileri için Aralık 2024 boyunca dikkat çeken bir kampanya sunuyor. 1-31 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanyayla, emekliler market alışverişlerinden toplamda 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanabilecek. İşte detaylar:

Kampanya Şartları

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Kampanya yalnızca Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alan Bankkart müşterileri için geçerli. Katılım için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir:

  • Bankkart Mobil uygulaması üzerinden kayıt.
  • bankkart.com.tr web sitesinden başvuru.
  • "M1500" yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlama.

Nasıl Kazanılır?

  • Kampanya kapsamında, market sektöründe yer alan anlaşmalı işyerlerinde yapılacak her 750 TL ve üzeri alışveriş için 75 TL Bankkart Lira kazanılacak.
  • Toplamda, kampanya dönemi boyunca maksimum 1.500 TL Bankkart Lira kazanılabilir.

Önemli Notlar

  • Kampanya yalnızca tek seferde yapılan 750 TL ve üzeri alışverişleri kapsar.
  • Kazanılan Bankkart Liralar, anlaşmalı marketlerde kullanılabilir.

Bu kampanya, Ziraat Bankası’nın emekli müşterilerine sağladığı önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bankkart Mobil veya SMS üzerinden kolayca katılım sağlayarak market harcamalarınızı daha kazançlı hale getirebilirsiniz.

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