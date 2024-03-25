Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 20 bin TL kredi fırsatı

Ziraat Bankası'nın indirim kampanyasına bir güncelleme geldi! Emeklilere bir jest olarak 20 bin TL'lik bir sabit hesap verilecek. Emeklilerin artan maddi sıkıntıları nedeniyle yeni finansal destek talepleri gündemdeydi.

Kademeli artış ve düzenleme talepleri her geçen gün daha fazla oylanırken, SGK emeklilerin maaş zammını sordu. Kamu bankalarının ilan rakamları, Ocak ayında emekli maaşı artışı nedeniyle asgari emekli maaşının 10 bin liraya yükseltmesinin ardından gündeme geldi. Ne yazık ki, beklenen duyuru gerçekleşmedi, ancak kamu bankaları artık eksikliklerini gidermeye çalışıyor.

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2024 Mart'ta Ziraat Bankası'nın emeklilik promosyonu ne kadar olacak?

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini bankamız aracılığıyla alan müşterilerimiz için,

Emekli aylığı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL,

Emekli aylığı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,

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Emekli aylığı 7.500 ila 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,

3 yıllık peşin promosyon, emekli aylığı 10.000 TL üzerinde olanlara 5.000 TL

Kampanya tutarı 5 bin TL olarak güncellendi ve "Müşterilerimizin başvuruları 2020 yılı için devam eden kampanya tutarları iade edilmeden kabul edilebilecek olup, yeni sezon kampanya ödemesi yapılırken bir önceki sezonun iade tutarı sistematik olarak uygulanacaktır."