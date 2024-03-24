2 banka akaryakıt kampanyası başlattı! Bedava benzin alacaksınız

Son aylarda benzin, mazot ve LPG'ye yapılan zamların ardı arkası kesilmedi. Bilindiği gibi, brent petrol ve dolar kurunun artışı, geçtiğimiz seneden bu yana yüzde yüzden fazla zamlanan benzin fiyatlarının nedeni. Bununla birlikte, vatandaşlar, vergilerin artmasıyla ortaya çıkan bu artışlar nedeniyle her gün akaryakıt fiyatlarını incelemekten kaçınıyor. Akaryakıta yapılan haftalık zamların ardından geçtiğimiz gece yapılan indirim, vatandaşların depolarını dolduramadı. Bununla birlikte, vatandaşlar dizel yakıt alternatiflerini araştırıyor.

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Özellikle toplu taşıma araçlarının kullanımı arttığında, araç kullanmaktan başka seçeneği olmayan insanlar, akaryakıt şirketleri tarafından düzenlenen ve bankalar tarafından finanse edilen anlaşmaları yakından takip ediyor. Akaryakıt alımlarına geri ödeme imkanı sunan birçok banka olsa da, bu avantajlı kampanyalara katılımın yüksek olduğu biliniyor.

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ING BANK'TAN KAMPANYA

ING Bank da geçtiğimiz gün benzin, motorin ve LPG satın almak için bir kampanya başlattı. ING Bank, ay sonuna kadar devam edecek kampanyalar kapsamında benzin satın alan kişilere 180 TL'ye kadar geri ödeme fırsatı verecek.

16 Şubat ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında ING Bank kredi kartı ile benzin satın alan kişiler geri ödeme alacak. Belirli koşulların tamamlanması durumunda bu tutar 180 TL'ye ulaşabilir. Buna ek olarak, söz konusu anlaşmanın OPET akaryakıt istasyonlarından yapılması gerekiyor.

İŞ Bankası ve ING Bank tarafından eş zamanlı olarak başlatılan kampanyaya ek olarak, M-Oil istasyonlarından yapılan alışverişlerde 150 TL geri iade fırsatı sunuluyor. Banka müşterilerinin 31 Mart'a kadar harcamalarını tamamlaması gerekiyor. Müşterinin bir kez ve çeşitli günlerde 600 TL ve üzeri 4 akaryakıt ya da otogaz alışverişine 150 TL indirimli olarak akaryakıt alması sağlanacaktır.