Kara Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu: 25 bin uzman erbaş alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı’ndan önemli bir duyuru geldi. 3 haziran Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bakanlık kendi bünyesine 25 bin uzman erbaş alacak. Detaylarda belli oldu.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu: 25 bin uzman erbaş alımı yapılacak

MSB tarafından yapılan açıklamada, bu yılın ikinci kılavuzunu yayımladı. 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru’su detaylı şekilde açıklandı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türk vatandaşı ve erkek olmak,
  • 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
  • Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
  • Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
  • Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
  • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmemiş olmak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
  • En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3’te yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

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BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvurular başladı ve 30 Haziran 23.59’da sona erecek.

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