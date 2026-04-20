Yolcu otobüsü 30 metrelik yükseklikten aşağı uçtu: 15 kişi kurtulamadı!
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde feci bir kaza meydana geldi: Bir yolcu otobüsü engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çok sayıda ölü ve yaralı var...
İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ramnagar’dan yola çıkan otobüsün Udhampur yakınlarında kaza yaptığı belirtilirken, olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
30 METRELİK YAMAÇTAN DÜŞTÜ
Hindustan Times’ın haberine göre, Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs, Udhampur bölgesi yakınlarında engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Yetkililer, kazanın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
