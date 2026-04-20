  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yolcu otobüsü 30 metrelik yükseklikten aşağı uçtu: 15 kişi kurtulamadı!

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde feci bir kaza meydana geldi: Bir yolcu otobüsü engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Yayınlanma:

İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ramnagar’dan yola çıkan otobüsün Udhampur yakınlarında kaza yaptığı belirtilirken, olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

30 METRELİK YAMAÇTAN DÜŞTÜ

Hindustan Times’ın haberine göre, Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs, Udhampur bölgesi yakınlarında engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya'da 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!Japonya'da 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!

SGK'dan Çalışan kadınlara müjdeli haber! SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL ödenecek!SGK'dan Çalışan kadınlara müjdeli haber! SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL ödenecek!

Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası yol haritasını belirledi! O isimleri partiden ihraç edecekKemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası yol haritasını belirledi! O isimleri partiden ihraç edecek

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Japonya 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!
Japonya 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler İslamabad'da mı yapılacak?
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler İslamabad'da mı yapılacak?
ABD'den İran'a tehdit: Anlaşma yoksa operasyon var!
ABD'den İran'a tehdit: Anlaşma yoksa operasyon var!
ABD ve İran arasında, ateşkesin uzatılması için anlaşma sağlandı!
ABD ve İran arasında, ateşkesin uzatılması için anlaşma sağlandı!
Polis, vurarak etkisiz hale getirdi: Mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçakla yaraladı!
Polis, vurarak etkisiz hale getirdi: Mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçakla yaraladı!
Dünyadan tepkiler çığ gibi: Trump geri vites yaptı!
Dünyadan tepkiler çığ gibi: Trump geri vites yaptı!
Hürmüz'de ABD ablukası başladı: Deniz savaşı mı başlıyor?
Hürmüz'de ABD ablukası başladı: Deniz savaşı mı başlıyor?