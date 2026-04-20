  3. Japonya 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!

Japonya 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!

Japonya'nın Aomori idari bölgesinde ilk ölçümlere göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!
Japonya 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!

Japonya'nın Aomori idari bölgesinde ilk ölçümlere göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya’nın kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

3 METREYE KADAR DALGA UYARISI

Ulusal yayın kuruluşu NHK’nin aktardığına göre, Iwate Prefektörlüğü ve Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

Japonya'da 7.4 depremle sallandı: Halka tsunami uyarısı!

DALGALARIN ART ARDA GELEBİLECEĞİ UYARISI

Japonya’dan yapılan resmi açıklamada, tsunami dalgalarının kıyılara ulaşmaya başladığı ve birden fazla dalganın gelebileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç ulaşabileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.

HALKA ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulması gerektiğini belirterek, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması gerektiğini duyurdu. Olası hasarın tespiti için ekiplerin teyakkuza geçtiği açıklandı.

