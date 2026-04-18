ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler İslamabad'da mı yapılacak?

İran ve ABD uzun süren bir ateşkes anlaşması sonrasında ikinci kez bir araya geliyor. Heyetler arasında başlayacak yeni müzakereler 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanıyor...

Amerikan yayın kuruluşu CNN, İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'da yapılacağını yazdı. CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak. Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.

TRUMP'TAN İKİNCİ TUR MÜZAKERE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada tarafların kısa süre içinde bir anlaşmaya varabileceğini söylemişti. Trump, olası anlaşmanın İsrail’in güvenliğini de kapsayacağını savunarak, “İsrail’in güvende hissetmesini sağlayacak. Savaşın sonunda İsrail çok iyi bir ülke olarak öne çıkacak” demişti.

"İSRAİL'İN DURMASI GEREKİYOR"

İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarına da değinen Trump, 10 günlük ateşkes sürecine rağmen saldırıların sürmesini eleştirerek, “İsrail’in durması gerekiyor. Binaları patlatmaya devam edemezler, buna izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR KARŞILIĞINDA URANYUM

ABD basınında yer alan iddialara göre, müzakerelerde İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesi karşılığında ABD’nin İran’a ait yaklaşık 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonu serbest bırakması gündemde. Ayrıca İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasının da masadaki başlıklar arasında olduğu öne sürülüyor.

ABD BASINI: TRUMP TAVİZ VERMEYE HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşı sona erdirmek amacıyla yeni tavizler vermeye hazır olabileceği iddiası dünya gündemine oturdu. Politico’nun üst düzey bir Körfez yetkilisine dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin müzakereleri sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Haberde ismi açıklanmayan Körfez yetkilisinin şu değerlendirmesine yer verildi: “Bence Trump, daha fazla taviz vermeye hazır. Başkan müzakereler konusunda ciddi ve gerçekten savaşı bitirmek istiyor, ancak İranlılar şu ana kadar itibarını korumak ve Trump'ın savaştan çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri vermeyi reddediyor.”

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’nın ticari gemiler için tamamen açıldığını duyurmuştu. Arakçi açıklamasında, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." demişti. Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulamıştı.

İLK TUR MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKLAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı. Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı. İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

