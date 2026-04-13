Hürmüz'de ABD ablukası başladı: Deniz savaşı mı başlıyor?

ABD'nin İran kıyıları ve Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukası başladı. ABD Hürmüz bölgesine giren ve çıkan tüm gemileri denetleyecek. Deniz savaşı mı başlıyor, İlk sıcak temasın ne zaman olacak?

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası Türkiye saatiyle 17.00 itibariyle başladı.

ABD BASINI: G. BUSH GEMİSİ AKDENİZ'DE

FOX News'in haberine göre; George Bush Gemisi Akdeniz'de teyakkuzda bekliyor.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ABD'nin ablukasına ilişkin bir uyarı notu yayınladı. Yayınlanan uyarı notunda, bugün Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla, İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayan deniz erişim kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğine ilişkin bildirim aldıkları belirtildi.

Bu kısıtlamaların Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi boyunca uzanan noktaları da içerdiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu erişim kısıtlamaları, bayrağı ne olursa olsun İran limanları, petrol terminalleri veya kıyı tesisleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunan tüm gemilere ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır." denildi.

Notta, mevcut bilgilere dayanarak şu değerlendirme yapıldı:

"Kısıtlamalar, İran'ın tüm kıyı şeridini, limanları ve enerji altyapısını kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki varış noktalarına yönelik geçişlerin bu tedbirlerden doğrudan etkilenmediği bildirilmektedir. Ancak geçiş sırasında gemiler askeri varlık, yönlendirilmiş iletişimler veya ziyaret hakkı prosedürleriyle karşılaşabilir. Halihazırda İran limanlarında bulunan tarafsız gemilere limanlardan ayrılmaları için sınırlı bir süre tanınmıştır."

