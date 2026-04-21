Vali Tuncay Sonel'e tepki büyüyor: Adının verildiği sokağın tabelası yerinden söküldü!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in isminin verildiği caddenin tabelası söküldü.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in isminin verildiği caddeyle ilgili Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dikkat çeken bir adım atıldı. Belediye ekipleri, caddede bulunan isim tabelalarını söktü.

MAHALLELİDEN TEPKİ GELDİ

2005-2008 yılları arasında Birecik Kaymakamı olarak görev yapan Tuncay Sonel’in adı, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir caddeye verilmişti. Ancak Sonel’in Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, ismin kaldırılması için belediyeye resmi başvuruda bulundu.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Gelen talepler üzerine belediye ekipleri, caddede yer alan Tuncay Sonel tabelalarını sökerek kaldırdı. Cadde isminin değiştirilmesi süreci için resmi işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

YENİ İSİM ŞEHİT ÖĞRETMEN OLACAK

Mahalle muhtarlığı, caddenin isminin Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden “Şehit Öğretmen Ayla Kara” olarak değiştirilmesi için belediyeye öneride bulundu. Dilekçede, Ayla Kara’nın adının ilçede yaşatılması talep edildi.

