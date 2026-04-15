ABD ve İran arasında, ateşkesin uzatılması için anlaşma sağlandı!

ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesi uzatma çabalarında önemli mesafe kaydedildi. Bölgesel kaynaklara göre taraflar, 22 Nisan’da sona ermesi planlanan ateşkesi uzatmak için “prensipte anlaşma” sağladı.

ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkes, 22 Nisan'da sona ermeden uzatıldı ve diplomatik müzakerelerin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı ve savaş tazminatları gibi üç temel ihtilaf noktası üzerinde arabulucular çalışıyor.

Sahada gerilim devam etmekte; ABD, Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz ablukasının sürdüğünü ve son 24 saatte 6 ticari geminin İran sularına geri çevrildiğini açıkladı.

ABD ve İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin 22 Nisan’da sona ermesine kısa bir süre kala, bölge yetkilileri tarafların süreyi uzatma konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Associated Press’e (AP) bilgi veren yetkililer, ateşkesin uzatılmasıyla diplomatik müzakerelerin derinleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi için arabulucuların üzerinde çalıştığı üç temel ihtilaf noktası bulunuyordu: İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı ve savaş tazminatları.

Diplomatik ilerlemeye rağmen, sahada gerilim tamamen dinmiş değil. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz ablukasının sürdüğünü ve son 24 saatte 6 ticari geminin İran sularına geri çevrildiğini açıkladı. Bu abluka, savaşın başından bu yana milyonlarca varil "karanlık petrol" ihraç eden İran ekonomisi için hayati bir baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Diğer yandan, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde Hizbullah mevzilerine yönelik hava ve kara operasyonlarını sürdürüyor. Lübnan ve İsrail temsilcileri arasındaki doğrudan temaslara rağmen, bölgedeki insani kriz ve göç dalgası derinleşiyor.

TRUMP: BU İŞ BİTMEYE ÇOK YAKIN

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği mülakatta iyimser bir tablo çizerek, "Bir anlaşma yapmayı çok istediklerini düşünüyorum. Bence bu iş bitmeye çok yakın" değerlendirmesinde bulundu. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, müzakerelerin henüz kesinleşmiş bir takvimi olmadığını belirterek temkinli duruşu koruyor.

