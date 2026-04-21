Ateşkes süresi yarın doluyor: Trump'tan kritik İran açıklaması!

Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşta ilan edilen ateşkesin süresinin yarın dolacağını hatırlatarak, İran cephesine dikkat çeken mesajlar verdi...

Trump, "İran'a abluka başarılı oldu. Müzakerede güçlü pozisyondayız en sonunda harika bir anlaşma yapacağız. Ateşkesi uzatmak istemiyorum." dedi. Trump, ABD'nin İran'la askeri seçeneğe geri dönmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran'ın ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşta ilan edilen ateşkesin süresi yarın dolacak.

Pakistan'da yapılan ilk müzakerelerden sonuç alınamadı ve taraflar arasında yeni bir görüşme planlanıyor ancak İran'dan henüz bir yanıt gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'nin "Squawk Box" programına verdiği röportajda, "İran'a abluka başarılı oldu. Müzakerede güçlü pozisyondayız en sonunda harika bir anlaşma yapacağız. Bence başka seçenekleri yok. Ateşkesi uzatmak istemiyorum." dedi.

Trump, ABD'nin İran'la askeri seçeneğe geri dönmeye hazır olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Donanmalarını, hava kuvvetlerini ve liderlerini yok ettik. Buna ne derseniz deyin, bu bir rejim değişikliği; bunu yapacağımı söylememiştim ama dolaylı olarak yaptım." ifadelerini kullandı.

Trump, kendisine ait sosyal medya hesabı Truth Social'den kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda, "İran ateşkesi defalarca ihlal etti." ifadesini kullanmıştı.

ATEŞKESİN SÜRESİ YARIN DOLUYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşta kısa bir süre önce ilan edilen ateşkes, çarşamba günü yani yarın dolacak.

İKİNCİ TUR MÜZAKERELER OLACAK MI?

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ilk görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

Taraflar arasında yeni bir görüşme daha gerçekleştirilmesi planlanıyor ancak Tahran cephesi şu ana kadar bu talebe olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı.

