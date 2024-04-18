Ceza ödemeden son fırsat: Bakan beyan için tekrar çağrıda bulundu…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün önemli açıklamalarda bulundu. 18 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada ekonomi yoğunluklu konuştu. Bir yandan enflasyona değinirken diğer yandan beyanname ile ilgili son durumu aktardı.

Bakan Mehmet Şimşek, 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini belirtti. Ceza ödememeleri için pişmanlık durumundan yararlanabileceklerini söyledi.

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2,5 MİLYONDAN FAZLA MÜKELLEF BEYAN VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergiyi ödeyen kişi sayısını açıkladı. Herkese teşekkür eden Bakan Şimşek şunları aktardı;

“2023'te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz.”

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PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANMA

“Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz.”

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