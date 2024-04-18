Kafe ve restoranlara boykot çağrısı: Hafta sonu gitmeyin…

Kafe ve restoranlarda fahiş fiyatlardaki artış vatandaşın tepkisini çekiyor. Yüksek oranda yapılan zam ve güncellemeler halkı adeta çileden çıkardı. Fakat ünlülerin başlattığı boykot çağrısı yankı buluyor.

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Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile beraber bu hafta kafe ve restoranlara gidilmemesi gerektiği vurgulandı. Boykot çağrısının nasıl yankı bulacağı merak ediliyor.

BOYKOT ÇAĞRISINI ÇAĞLAYAN ATEŞLEDİ

Armağan Çağlayan, boykot çağrısını yapan ilk isimlerden biri oldu. X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan boykot çağrısında 20 Nisan ile 21 Nisan kafe ve restoranlara gitmeyerek boykot yapılması gerektiği söylendi. Çağlayan,

“Bu hafta sonu boykottayız, bilenler bilmeyenlere söylesin.. Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot! Siz de katılın! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyoruz.”

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