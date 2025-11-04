  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. YÖK o iddialara son noktayı koydu: Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin dikkat çeken açıklama!

YÖK o iddialara son noktayı koydu: Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin dikkat çeken açıklama!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploma iddialarına YÖK'ten açıklama geldi: "Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir"

YÖK o iddialara son noktayı koydu: Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin dikkat çeken açıklama!
Yayınlanma:

YÖK o iddialara son noktayı koydu: Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin dikkat çeken açıklama!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploma iddialarına YÖK'ten açıklama geldi: "Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YÖK denkliği almadan yüksek lisans eğitimine başladığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan YÖK yaptığı yazılı açıklamada "Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.
Yükseköğretim Kurulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğrenimine ilişkin açıklama yaptı.Kurul, Bakan Fidan'ın YÖK denkliği almadan yüksek lisans eğitimine başladığı iddiasını yalanlayıp Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını bildirdi.

YÖK o iddialara son noktayı koydu: Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin dikkat çeken açıklama!

"DENKLİK İŞLEMLERİ DEVAM EDERKEN YÜKSEK LİSANSA BAŞLADI"

Hakan Fidan'ın Maryland Üniversitesi'nden 1997 yılında mezun olduğunu kaydeden YÖK, gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Fidan'ın denklik işlemleri devam ettiği sırada Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladığını bildirdi.

"1998'DE DENKLİK BELGESİ DÜZENLENDİ"

Açıklamada, "Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan'ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla 'Politik Bilimler' alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir." denildi.

"USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1996 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar."

YÖK o iddialara son noktayı koydu: Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin dikkat çeken açıklama!

Cezaevinde babası tarafından dövülerek duvara fırlatılmıştı: İşte, küçük kızın son durumu...Cezaevinde babası tarafından dövülerek duvara fırlatılmıştı: İşte, küçük kızın son durumu...

PESİAD, ''Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması''nın 6. Dönem Hazırlıklarına BaşladıPESİAD, ''Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması''nın 6. Dönem Hazırlıklarına Başladı

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bahçeli'den grup toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama!Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bahçeli'den grup toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama!


Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bahçeli'den grup toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama!
Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bahçeli'den grup toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama!
Bahçeli'den son dakika İmralı açıklaması: MHP olarak heyete katılmaya hazırız!
Bahçeli'den son dakika İmralı açıklaması: MHP olarak heyete katılmaya hazırız!
Son dakika... İmralı heyetinden Öcalan ziyareti sonrası ilk açıklama!
Son dakika... İmralı heyetinden Öcalan ziyareti sonrası ilk açıklama!
O sürücüler yandı! Yeni düzenleme artık yürürlüte!
O sürücüler yandı! Yeni düzenleme artık yürürlüte!
Son dakika! TÜBİTAK ve ASELSAN'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Son dakika! TÜBİTAK ve ASELSAN'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Cumhuriyetin en başarılı kadrosuyuz! 4 Kasım 2025 Salı, güncel gazete manşetleri
Cumhuriyetin en başarılı kadrosuyuz! 4 Kasım 2025 Salı, güncel gazete manşetleri
Son dakika haberi... Balıkesir'de hissedilen deprem: AFAD'dan açıklama!
Son dakika haberi... Balıkesir'de hissedilen deprem: AFAD'dan açıklama!