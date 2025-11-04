Cezaevinde babası tarafından dövülerek duvara fırlatılmıştı: İşte, küçük kızın son durumu...

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan mahkum, kendisini görmeye gelen boşanma aşamasındaki eşi ve kızına şiddet uyguladı... Babası tarafından dövülerek duvara fırlatılan 4 yaşındaki kız çocuğunun tedavi gördüğü hastanedeki son durumu belli oldu.

Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan mahkum, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında döverek hastanelik etmişti. Bir haftalık yoğun bakım tedavisinin ardından küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlü görüşe gelen eşi boşanmak istediğini söyleyince yanlarındaki 4 yaşındaki kızını darp ederek ağır yaraladı.

EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖFKELENİP KIZINI DÖVDÜ

uruçay mevkisinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan A. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı. Saldırgan babanın duvara fırlattığı küçük kız ağır yaralandı. İnfaz koruma memurları Hakan A.'ya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KÜÇÜK KIZIN SON DURUMU BELLİ OLDU

Hastanede bir hafta yoğun bakımda kalan 4 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kızını öldüresiye döven Hakan A.'nın cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu ve hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldığı belirtildi.

