Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bahçeli'den grup toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama!

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bahçeli, grup toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama!

Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken bir açıklama ile cevap verdi... Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? İşte detaylar...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP, İmralı heyetine katılmaya hazırdır" açıklamasını yaptı. Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin Selahattin Demirtaş sorusuna ise "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını verdi.

"MHP HEYETE KATILMAYA HAZIRDIR"

Bir kez daha ve ısrarla söylemem gerekirse; Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan, doğrudan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye veya çelişkiye düşmeye gerek yoktur. Bugüne kadar İmralı, sözünü tutmuş ve yaptığı açıklamaların arkasında durmuştur.

Nitekim 27 Şubat “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısının ardından yaşanan gelişmelere dikkatle bakıldığında, ne demek istediğimiz gayet berrak bir şekilde fark edilecektir.

En son olarak, 26 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bir grup militanın ülkemizden ayrılması ve müzahir örgütün tamamen çekildiğini duyurması; huzur ve güven ortamının güçlenmesi hedefinde kayda değer gelişmelerin tezahür ettiğini açıkça göstermektedir. Umutlu olmamız, gelecekten heyecan duymamız için pek çok sebebimiz vardır ve hepsi ortadadır.

PKK’nın, başka bir cinayet ve melanet bedenine girerek varlığını sürdürmesi; “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedefiyle bütünüyle çelişecektir. Türkiye’mizin ve Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne yönelik oluşabilecek yakın tehlikenin birebir takibiyle birlikte, sahada önüne geçilmesi akut bir ihtiyaç olarak karşımızdadır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİRLİĞİ HER TÜRLÜ FİTNENİN ÜZERİNDEDİR"

Şunu da herkesin bilmesinde yarar görüyorum: Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı arasında “Terörsüz Türkiye” hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf söz konusudur.

Ne var ki, Cumhur İttifakı’nda sürekli kriz varmış gibi gösterenler, “çatlak var” demekten bıkmadılar; “çerçeve kırıldı”, “kopuş olacak”, “bitti, bitiyor” yalanlarından hiç vazgeçmediler.

Biz çeliğe su verdikçe, biz vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça; Cumhuriyet Halk Partisi’nden diğer muhalefet partilerine, yarım porsiyon akıl sahiplerinden fikri saplantı içinde sarkaç gibi gidip gelen yorumculara, bir kısım köşe yazarlarına ve sosyal medya tetikçilerine kadar uzanan niyet okuyucuları papatya falı açar gibi konuşmaktadır.

Çünkü 15 Temmuz’un karanlık gecesinde kutup yıldızı misali parlayan, meydanlarda anıt gibi duran böylesi ahlaki ve faziletli bir siyasi ittifaka; onların bünyeleri alışkın değildir, akılları da bunu almamaktadır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler; Cumhur İttifakı’nın birliği, dirliği ve kararlılığı her türlü iftiranın, yalanın ve fitnenin üzerindedir.

