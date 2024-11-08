Yıl sonu enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası oranları güncelledi

Piyasalar enflasyon raporunu yakından takip etti.TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti. Sene sonu enflasyon tahmini olarak 6 puan artarak %44 oldu.

2025 tahmini %14'ten %21'e ve 2026 tahmini %9'dan %12'ye yükseldi.TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılan enflasyon raporunda öne çıkanlar şunlardır:

İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşün olumlu seviyelere geldiğini görüyoruz. Bu yavaşlama da cari işlemler açığında düşüşe neden oluyor.

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ENFLASYON TAHMİNİ 6 PUAN ARTIRILDI

2024 için %44 (önceki %38) ve 2025 için %21 (önceki %14) enflasyon tahminlerini yükselttik.

Önceki yüzde 9'dan yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz.

Orta vadede enflasyonun %5 hedefine yaklaşarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Para politikasında kararlı bir yaklaşımın sürdürülmesiyle önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

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Revizyonun yüksek olması para politikasında bir değişiklik anlamına gelmez.