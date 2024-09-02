Yıl sonu Dolar ne kadar olacak? ABD’li dev Goldman Sachs dolar tahmini

Amerika Birleşik Devletleri yatırım bankası Goldman Sachs, Ağustos ayında Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 62'den yüzde 51,4'e düşeceğini tahmin etti.



Ağustos ayında, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık yüzde 61,57 olarak gerçekleşti. Salı günü saat 10.00'da TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

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Foreks, Goldman Sachs'ın enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi durumunda TCMB'nin gevşemeyi erteleyeceğini belirtti.



Goldman Sachs'ın USD/TRY tahminleri de değiştirildi. USD/TRY için tahminlerini 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde 33, 35 ve 39 olarak değiştirdi.