Adliyeye sevk edilmişti! Narin Güran'ın amcası tutuklandı

21 Ağustos'ta, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı. Aramalar, on üçüncü günde de devam ediyor.



Ancak şimdiye kadar ekipler yeni bir ize rastlamadı. 18 yaşındaki kardeş, kolunda ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin'in fotoğraflarından alınan çene yapısı örnekleri ile karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Bununla birlikte, ısırık izinin gerçek sahibi belirlenemedi. Bu nedenle ağabey serbest bırakıldı.



Narin'i arama çalışmalarının on birinci gününde, AMCA gözaltına alındı. Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G. tutuklandı.



S.G., tutuklama talebiyle bugün mahkemeye sevk edildi. Şüpheli amca, mahkeme tarafından tutuklandı.