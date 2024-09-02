Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! "Zorlu dönem geride kaldı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme verilerini açıkladı.

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Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! "Zorlu dönem geride kaldı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu dönemin sona erdiğini ve dezenflasyonun başladığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme verilerinin ardından sosyal medya hesabından şunları söyledi:

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Zorlu bir dönemi geride bıraktık ve kırılganlıkları önemli ölçüde azalttık. Cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve büyümede dengelenme başladı. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verileri, iç talebin büyümeye katkısının 1,2 puana gerilediğini gösterirken, net dış talebin büyümeye katkısının 1,3 puana gerilediğini gösterdi. İşsizlik oranı ikinci çeyrekte %8,8 ile yatay kaldı ve bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istikrarımız ve küresel koşulların dezenflasyonun büyümesi üzerindeki kısa vadeli etkilerini azaltmasını bekliyoruz. Orta Vadeli Programımızı (2025–2027) yakın zamanda halkla paylaşacağız ve güven ve istikrarı artıracak. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak, halkımızın refahını artıracak ve sürdürülebilir büyümenin zeminini oluşturacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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