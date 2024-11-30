Yetkisiz çakar kullanan yandı! O kanun meclisten geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 21 Kasım’da kabul edilen kanun, güvenlik ve idare alanında birçok düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeler, silah ruhsatları, bekçilerin yetkileri ve cezai yaptırımlarla ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

Birinci Sınıf Mülki İdare Amirleri İçin Yeni Düzenleme

Kanuna göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı tarafından yılda en fazla iki defa yapılabilecek.

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Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri durumunda mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımları yapacak. Emekli olan üyelere ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı ödenecek.

Ateşli Silahlara Yönelik Cezalar Artırıldı

Silah kaybı ve çalınma: Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybeden kişilerin silah ruhsatı iptal edilecek ve bu kişilere 5 yıl boyunca yeni silah taşıma veya bulundurma izni verilmeyecek.

Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybeden kişilerin silah ruhsatı iptal edilecek ve bu kişilere 5 yıl boyunca yeni silah taşıma veya bulundurma izni verilmeyecek. Gazilere özel haklar: Gazilere ve ailelerine intikal eden silah ruhsatları için süre kaydı şartı kaldırıldı.

Gazilere ve ailelerine intikal eden silah ruhsatları için süre kaydı şartı kaldırıldı. Cezalar: Ateşli silahların önemli parçalarını ülkeye sokan veya satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ruhsatsız silah taşıyanlara verilen cezanın alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Yetkisiz Çakar Kullanımı

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara uygulanacak cezalar da ağırlaştırıldı. Buna göre, bu araçların sürücülerine 96 bin lira para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

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Bekçilere Yeni Yetkiler

Kanunla birlikte çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetkiler tanındı. Bekçiler, şüpheli durumlarda kişileri elle dıştan yoklama yaparak veya araçların dışarıdan görülebilen bölümlerini kontrol ederek arama yapabilecek.

Diğer Düzenlemeler