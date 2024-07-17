KAYNAK: Bölge Gündem Haber
3.7 milyonun gözü bu yasada! İşte merak edilen gazete manşetleri...
Gazete okuyucuları bu gün gazeteler hangi başlığı attı diye merak ederek dijital ortamda gazeteleri takip edip okumaya devam ediyor. Peki bugün gazeteler hangi manşetle çıktı. İşte ulusal yayın yapan gazetelerin 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü manşetleri.
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