Yenidoğan skandalı bitmiyor! Hasta yakınına uçak biletinin parasını ödettirdiler

Yenidoğan çetesinin soruşturmasında günlük olarak yeni skandal detaylar ortaya çıkıyor. 2017 yılının Nisan ayında İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki kadın, tansiyon ve kalp hastası olduğu için temmuz ayında öldü. Türkan Ç., "Bağcılar'daki hastanedeki bütün doktorların da tatilde olduğunu ve benim o doktoru getirtmem için uçak parasını ve masraflarını karşılamamı istediler" dedi. Annesinin sadece tansiyonu çıktığı için hastaneye götürüldüğünü söyledi. Buna da mecbur kaldım. Onlara da parayı ödedim. O şekilde anneme anjiyo yapıldı. Yani sadece tansiyon hastası olarak girdiğimiz hastanede annem çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldü.

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TANSİYON ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Yenidoğan çetesi soruşturması, İstanbul'da 12 bebeğin ölümüyle ilgili olarak yürütülüyor. İddiaya göre Türkan Ç., 2017 yılının Nisan ayında 73 yaşındaki tansiyon hastası annesi Necla Ç.'yi Gaziosmanpaşa Küçükköy'deki Şafak Hastanesine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, daha sonra soruşturmada adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'ne anjiyo için sevk edildi. Yaşlı kadın, anestezinin ardından Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne geri döndü. Temmuz ayında, yaşlı kadın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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DOKTORLARIN UÇAK PARASINI KARŞILADI

Türkan Ç., "Bağcılar'daki hastanedeki bütün doktorların da tatilde olduğunu ve benim o doktoru getirtmem için uçak parasını ve masraflarını karşılamamı istediler" dedi. Buna da mecbur kaldım. Onlara da parayı ödedim. O şekilde anneme anjiyo yapıldı. Yani annem çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede öldü. Annemin fotoğraflarını da size gösterdim" dedi.