"Yenidoğan Çetesi" için hesap vakti! Dava Pazartesi günü başlıyor

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul'da 10 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianameyi onayladı. 18 Kasım Pazartesi günü, 22'si tutuklu 47 sanık yargılanacak.



Bin 400 sayfalık iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü tarafından zarar gören 19 özel hastane ve sağlık şirketi, ölen 10 bebek maktul ve 5 kişi müşteki olarak belirtildi.



İddianamede çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle işbirliği yaptığı belirtildi.

Bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edildikleri ve bu da onların ölümlerine neden oldu. Hakkı olmayan para kazandıklarına dikkat çekildi.

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SANIKLARIN ASIL AMACININ SGK'DAN ÜST SINIR ÖDEME ALMAK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Örgüt, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlamak ve hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak için 112 sevk sistemini ortadan kaldırmaya çalıştı.

Çete elebaşları Fırat Sarı ve İlker Gönen, 177 yıl 6 ay ve 582 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gıyasettin Mert Özdemir'e 180 yıldan 589 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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18 şüpheli, doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşuyordu ve 10 ila 437 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca, iddianamede "malen sorumlu" olarak belirtilen hastanelerin ve şirketlerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulmasının gerekli olduğu belirtildi.

Soruşturmanın bir parçası olarak, İstanbul'da 9 hastanenin ruhsatı ve Tekirdağ Çorlu'da bir hastanenin ruhsatı iptal edildi.