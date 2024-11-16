Kızılay'dan flaş açıklama! Kanlar HIV testinden geçiyor mu?

Türk Kızılay, İzmir'de AIDS nedeniyle ölen bir çocuğun ölümüne ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Kızılay, babaya ilk kez HIV teşhis koydu ve tüm devlet birimlerini bilgilendirdi.



İzmir'de AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle bir çocuğumuzun hayatını kaybetmesi hepimizi çok üzmüştür. Sağlık Bakanlığı, vefat eden çocuğumuza HIV virüsünün nasıl bulaştığına ilişkin araştırmalarını sürdürürken, Kızılay tarafından verilen kandan virüsün bulaştığına dair asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kaldı.

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İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki A.E.K.'nın babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla'nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi'ne başvurdu ve ilk kez kan bağışı yapmak istedi. K.K.'dan alınan kan örneğinin, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi de dahil olmak üzere tüm testlerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu belirlendi. Bu nedenle, hemen ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verildi ve baba K.K. Kızılay'ın ret listesine alındı. Kızılay, babaya ilk kez HIV teşhisi koyan ve tüm devlet birimlerini bilgilendiren kurumdur.