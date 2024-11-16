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Destek ödemelerinde sevindiren haber! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay evde bakım yardımı alan 546 bin kişiye 4,9 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Destek ödemelerinde sevindiren haber! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı uygulamasının 2006 yılında Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olduğunu hatırlattı.

Engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında, engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Devlet olarak, engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmalarını sağlamak için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar oluşturuyoruz ve bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri oluşturuyoruz.ifadelerini kullandı.

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HER AYIN 15'İNDE ÖDEME YAPILIYOR

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığına dikkat çeken Göktaş, şunları söyledi:

Bu ay tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için evde bakım yardımı hesaplara toplam 4,9 milyar lira yatırmaya başladık. Evde bakım yardımından şu anda 546 bin kişi yararlanıyor. Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine ödemelerin hayırlı olmasını diliyorum."

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