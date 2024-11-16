Polislik hayali kuranlara iyi haber! Binlerce yeni polis alımı yapılacak
Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 bin polis memurunun görevlendirileceğini açıkladı.
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Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü güvenlik toplantısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POHEM ilanı kapsamında 12 bin polis memuru alınacağını açıkladı.
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Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erken, bin 440'ı kadın olmak üzere 9 bin 600 kişi ve önlisans mezunlarından 2 bin 40'ı erkek, 360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400 kişinin alınacağını belirten Yerlikaya, "Toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak" dedi.
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