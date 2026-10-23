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Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!

Pendik'te Yayalar Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada frenlerinin tutmadığı belirtilen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bir eczaneye girdi. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, olayın şokunu yaşayan diğer kişiler hastaneye kaldırıldı.

Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!
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Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!

Yayalar Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada frenlerinin tutmadığı belirtilen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bir eczaneye girdi. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, olayın şokunu yaşayan diğer kişiler hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstanbul Pendik'te, Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir hâlinde olan hafriyat kamyonu, frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir eczaneye çarptı.

Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!

Kazanın ardından büyük panik yaşanırken, bir kişinin bacağında sıyrıklar oluştuğu, olayın şokunu yaşayan diğer kişilerin de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken o anlara ait görüntüler ortaya çıktı...

Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!

Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!

Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!

Freni Boşalan Hafriyat Kamyonu Eczaneye Daldı!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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