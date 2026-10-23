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Haberi Beyaz Saray duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında geçici ateşkes!

Son dakika... Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurdu.

Haberi Beyaz Saray duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında geçici ateşkes!
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Haberi Beyaz Saray duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında geçici ateşkes!

Son dakika... Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurdu.

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Haberi Beyaz Saray duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında geçici ateşkes!

Yapılan açıklamada ateşkesin amacının, bölgeye insani yardımların ulaşması ve sivillerin tahliyesi olduğu bildirildi.

Firs Lady Melenia Trump ve temsilcisinin ateşkes için yetkililerle doğrudan temas kurduğu aktarıldı.

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