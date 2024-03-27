Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nin kazanamamasına rağmen bir çok yerde aday çıkararak, özellikle İstanbul'da kazanamayacakları kesin gözüyle bakılmasına rağmen Cumhur ittifakının adayı Murat Kurum'a kaybettirme pahasına aday gösterilmesi parti içinde çok huzursuzluğa neden olarak il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu bir çok partili topluca istifa ederek AK Partiy'e katıldı

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Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.

TOPLUCA İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR

Yeniden Refah'ta toplu istifa: İl başkanı ve birçok ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı
Yeniden Refah'ta toplu istifa: İl başkanı ve birçok ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan isimlerin listesi şu şekilde:

Ankara İl Başkanı İsmail Baykal

Ankara İl Siyasi İşler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Haki Güner

Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Şevket Alakoç

Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Başkan Yardımcısı Bülent Akıllı

Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Emre Aktaş

Altındağ İlçe Başkanı Aydın Ünsal

Akyurt İlçe Başkanı Muharrem Çukurtarla

Çamlıdere İlçe Başkanı Ali Ersoy

Elmadağ İlçe Başkanı Şener Akın

Haymana İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aysı

Kahramankazan İlçe Başkanı Özgür Özdemir

Kızılcahamam İlçe Başkanı Vekili Fatih Demirelli

Mamak İlçe Başkanı Ercan Çetin

Yenimahalle İlçe Başkanı Aytaç Kılıç

Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk

Ankara İl Teşkilat Başkanı Hüsnü Murat Bilen

Ankara İl Başkan Yardımcısı Abdullah Akar

Ankara İl Başkan Yardımcısı Saffet Özen

Ankara İl Başkan Yardımcısı Uğur Doğan

Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Demir

Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal Kara

Ankara İl Başkan Yardımcısı Memiş Toprak

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