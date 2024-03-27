Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı Yeniden Refah Partisi'nin kazanamamasına rağmen bir çok yerde aday çıkararak, özellikle İstanbul'da kazanamayacakları kesin gözüyle bakılmasına rağmen Cumhur ittifakının adayı Murat Kurum'a kaybettirme pahasına aday gösterilmesi parti içinde çok huzursuzluğa neden olarak il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu bir çok partili topluca istifa ederek AK Partiy'e katıldı