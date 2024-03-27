Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.
TOPLUCA İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR
Yeniden Refah'ta toplu istifa: İl başkanı ve birçok ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı
Yeniden Refah'ta toplu istifa: İl başkanı ve birçok ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı
Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan isimlerin listesi şu şekilde:
Ankara İl Başkanı İsmail Baykal
Ankara İl Siyasi İşler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Haki Güner
Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Şevket Alakoç
Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Başkan Yardımcısı Bülent Akıllı
Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Emre Aktaş
Altındağ İlçe Başkanı Aydın Ünsal
Akyurt İlçe Başkanı Muharrem Çukurtarla
Çamlıdere İlçe Başkanı Ali Ersoy
Elmadağ İlçe Başkanı Şener Akın
Haymana İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aysı
Kahramankazan İlçe Başkanı Özgür Özdemir
Kızılcahamam İlçe Başkanı Vekili Fatih Demirelli
Mamak İlçe Başkanı Ercan Çetin
Yenimahalle İlçe Başkanı Aytaç Kılıç
Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk
Ankara İl Teşkilat Başkanı Hüsnü Murat Bilen
Ankara İl Başkan Yardımcısı Abdullah Akar
Ankara İl Başkan Yardımcısı Saffet Özen
Ankara İl Başkan Yardımcısı Uğur Doğan
Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Demir
Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal Kara
Ankara İl Başkan Yardımcısı Memiş Toprak